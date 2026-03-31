Mercoledì 1 aprile alle 20.30 si terrà al Teatro Verdi di Pordenone un concerto esclusivo con il Luca Sestak Trio. La formazione musicale è nota per mescolare vari generi in modo sorprendente, utilizzando un linguaggio ironico e coinvolgente. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare un approccio musicale che sfida le categorie tradizionali.

Esclusiva regionale, mercoledì 1 aprile alle 20.30 al Teatro Verdi di Pordenone, con il Luca Sestak Trio, formazione capace di ridefinire i confini tra generi musicali con un linguaggio sorprendente, ironico e travolgente. Un concerto che si annuncia come un’esperienza fuori dagli schemi, dove virtuosismo e leggerezza convivono in un equilibrio raro e coinvolgente, capace di parlare a pubblici diversi con naturale immediatezza. Al centro della scena, il pianista tedesco Luca Sestak, classe 1995, autentico fenomeno internazionale. Accanto a lui, Luca Genze al basso elettrico e contrabbasso e Nicholas Stampf alla batteria, per un trio affiatato e dinamico che non si limita a interpretare, ma reinventa radicalmente il repertorio, trasformando ogni esecuzione in una sorprendente avventura sonora. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Al Verdi il Luca Sestak Trio ridefinisce i confini tra generi musicali

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