Nostos - ritorno all' essere Seminario residenziale estivo
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"Nostos - ritorno all'essere" è un seminario residenziale in natura che si terrà dal 6 all'11 giugno 2026 in una struttura nei pressi di Borgo San Lorenzo (FI). Si tratta di un momento pensato come spazio di incontro, approfondimento e crescita condivisa. La partecipazione costituisce. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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