Tennis a Senigallia | centro estivo al Seminario con sconti anticipati

A Senigallia, un centro estivo dedicato al tennis presso il Seminario offre opportunità di praticare lo sport durante l’estate. Sono previsti sconti per chi effettua prenotazioni anticipate. Le strutture permettono ai giovani di partecipare in diversi periodi, facilitando l’organizzazione in base alle esigenze individuali. L’attività si rivolge principalmente a ragazzi che desiderano unire l’esperienza sportiva alla possibilità di conoscere nuove persone. Le iscrizioni sono aperte e sono state comunicate le modalità di pagamento e le diverse opzioni temporali disponibili.

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? Domande chiave Come possono i ragazzi conciliare sport e nuove amicizie estive?. Quali sono le diverse opzioni temporali per organizzare la partecipazione?. Quando scadono i termini per non perdere il posto in campo?. Come si ottiene la gratuità della quota d'iscrizione per giugno?.? In Breve Inizio attività 8 giugno 2026 presso i campi del Seminario di Senigallia.. Iscrizioni giugno entro 25 maggio, luglio entro 15 giugno, agosto entro 15 luglio.. Quota d'iscrizione gratuita per prenotazioni effettuate entro il 21 maggio 2026.. Contatti tramite numero 334.5465914 o pagina Facebook Senigallia Tennis Club.. L’ASD Senigallia Tennis Club organizza il proprio centro estivo presso i campi del Seminario di Senigallia con l’inizio delle attività previsto per l’8 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis a Senigallia: centro estivo al Seminario con sconti anticipati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Patriottismo dolce”, a Mantova dall’11 al 13 giugno il Seminario Estivo della Fondazione Symbola“Affrontare conflitti e tensioni commerciali partendo dai punti di forza del Paese”. Maltempo fino a venerdì al Centro-Nord, verso un weekend estivo al Sud con una vera "fiammata africana"Ancora due-tre giorni di maltempo al Centro-Nord , poi il tempo dovrebbe migliorare con sole ovunque nel weekend e il Sud che vivrà un vero e proprio... Centro estivo tennis 2026 nei campi del Seminario a SenigalliaDall'8 giugno, per bambini dai 4 ai 14 anni, tennis e tanti altri sport! Affrettati: hai tempo fino al 21 maggio per iscriverti gratuitamente ... senigallianotizie.it Morto Nicola Pietrangeli, icona del tennis. Quando sfidò ad Ancona il numero 1 Ashe e i leggendari tornei sul campo del Ponterosso a SenigalliaPietrangeli, in occasione dei suoi 90 anni, ha ricordato anche il torneo di Senigallia sui campi del Ponterosso con il suo Trofeo d'Argento, vero happening che andava al di là dello sport e sconfinava ... corriereadriatico.it