Patriottismo dolce a Mantova dall’11 al 13 giugno il Seminario Estivo della Fondazione Symbola

Dal 11 al 13 giugno si svolge a Mantova il XXIV Seminario Estivo della Fondazione Symbola, ospitato nel Teatro Scientifico Bibiena. L’evento si concentra sul tema “Patriottismo dolce” e si propone di analizzare come affrontare conflitti e tensioni nel settore commerciale utilizzando i punti di forza del Paese. Durante tre giorni, esperti e rappresentanti di vari ambiti si confrontano su queste tematiche, coinvolgendo il pubblico in discussioni e approfondimenti.

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