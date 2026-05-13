Patriottismo dolce a Mantova dall’11 al 13 giugno il Seminario Estivo della Fondazione Symbola
Dal 11 al 13 giugno si svolge a Mantova il XXIV Seminario Estivo della Fondazione Symbola, ospitato nel Teatro Scientifico Bibiena. L’evento si concentra sul tema “Patriottismo dolce” e si propone di analizzare come affrontare conflitti e tensioni nel settore commerciale utilizzando i punti di forza del Paese. Durante tre giorni, esperti e rappresentanti di vari ambiti si confrontano su queste tematiche, coinvolgendo il pubblico in discussioni e approfondimenti.
“Affrontare conflitti e tensioni commerciali partendo dai punti di forza del Paese”. È il filo conduttore del XXIV Seminario Estivo della Fondazione Symbola, in programma dall’11 al 13 giugno al Teatro Scientifico Bibiena di Mantova e dedicato quest’anno al tema “Patriottismo dolce. Identità, comunità, soft economy nel tempo delle fratture”. L’iniziativa è promossa da Fondazione Symbola insieme a Unioncamere, Comune di Mantova, Gruppo Tea, Gruppo Saviola, Fassa Bortolo e Arvedi, in collaborazione con Fondazione Fratelli Tutti e l’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il Lavoro della Cei. Tra i partner figurano anche ANBI, Arvedi Ast, Confartigianato, Confagricoltura Mantova e Legacoop.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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