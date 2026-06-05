Norvegia Mette Marit si aggrava | in attesa di urgente trapianto di polmoni

La principessa norvegese ha visto peggiorare le sue condizioni di salute, richiedendo un intervento urgente di trapianto di polmoni. La sua situazione è stata comunicata pubblicamente e ha destato preoccupazione nel paese. La donna si trova attualmente in ospedale, dove è sotto stretta osservazione. La famiglia è in attesa di un donatore compatibile per poter procedere con l’intervento.

La principessa Mette Marit si è aggravata, la Norvegia è in apprensione per la futura regina la cui vita è appesa ad un filo Il 20 dicembre la principessa di Norvegia,Mette Marit aveva annunciato di avere un problema ai polmoni. Già in quei giorni era in attesa di un trapianto ma, sin dal principio, ha garantito che, sebbene l’importanza che ha e le sue nobili origini, avrebbe rispettato la lista come tutti.A dicembre aveva tra le 20 e le 40 persone davanti, adesso, invece, le sue condizioni di salute si sono aggravate. Infatti la principessa ha superato molte persone nella lista perché è una di coloro che ad oggi rischia di più. Mette Marit è affetta da una malattia polmonare incurabilee le condizioni di salute si sono recentemente aggravate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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