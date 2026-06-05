La principessa Mette-Marit di Norvegia è in lista d’attesa per il trapianto di polmoni | le sue condizioni di salute sono gravi

La principessa Mette-Marit di Norvegia è stata inserita in lista d’attesa per un trapianto di polmone a causa di un aggravamento della fibrosi polmonare cronica. Le sue condizioni di salute sono considerate gravi. La decisione è stata comunicata dai medici che la seguono. La principessa ha ricevuto cure specialistiche e si trova sotto costante monitoraggio. La procedura di trapianto sarà eseguita presso un centro specializzato. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora riguardo a una possibile data.

In un’intervista al quotidiano Dagbladet, Alexandre Sekowski, responsabile della comunicazione della Fondazione norvegese per la donazione di organi, ha spiegato che la chiamata per avvisare il paziente della disponibilità di un organo può arrivare in qualsiasi momento. Tuttavia, la data dell’intervento non viene resa pubblica. «Quando possibile, evitiamo di divulgare il giorno esatto del trapianto. È una misura pensata per evitare qualsiasi collegamento tra donatore e ricevente, un principio fondamentale in Norvegia», ha dichiarato. Secondo i medici, comunque, le condizioni di salute della principessa Mette-Marit sono tali da richiedere la possibilità di un intervento in tempi rapidi qualora si renda disponibile un organo compatibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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