Mette-Marit si aggravano le condizioni della principessa di Norvegia | è in lista per un trapianto di polmone
Le condizioni di salute della principessa ereditaria di Norvegia sono peggiorate. La donna, affetta da una malattia polmonare incurabile, si trova ora in lista per un trapianto di polmone. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e si riferisce a un peggioramento delle sue condizioni cliniche. La principessa, nota per il suo impegno pubblico, sta affrontando questa fase critica della malattia.
Si sono aggravate le condizioni di salute di Mette-Marit Tjessem Høiby, principessa ereditaria di Norvegia, affetta da una malattia polmonare incurabile. La 52enne, come confermato in una nota del palazzo reale, è stata inserita nella lista d'attesa per un trapianto di polmone.Le condizionidi. 🔗 Leggi su Today.it
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