La nazionale norvegese si è presentata in occasione del Mondiale 2026 travestita da vichinghi. Durante uno shooting fotografico, i giocatori hanno indossato costumi ispirati alla figura storica dei guerrieri nordici. La scelta ha coinvolto i membri della squadra in un’operazione di costume e scenografia, con l’obiettivo di celebrare le radici culturali del paese. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni dell’evento.

In vista della storica partecipazione al Mondiale 2026, la nazionale norvegese fa un tuffo nel passato: Haaland e compagni si sono travestiti da vichinghi, prestandosi a uno shooting decisamente originale. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Norvegia, al Mondiale ci si presenta... vichinghi! Haaland & Co si travestono così

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