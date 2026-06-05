Norvegia al Mondiale ci si presenta vichinghi! Haaland & Co si travestono così

Da gazzetta.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale norvegese si è presentata in occasione del Mondiale 2026 travestita da vichinghi. Durante uno shooting fotografico, i giocatori hanno indossato costumi ispirati alla figura storica dei guerrieri nordici. La scelta ha coinvolto i membri della squadra in un’operazione di costume e scenografia, con l’obiettivo di celebrare le radici culturali del paese. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni dell’evento.

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In vista della storica partecipazione al Mondiale 2026, la nazionale norvegese fa un tuffo nel passato: Haaland e compagni si sono travestiti da vichinghi, prestandosi a uno shooting decisamente originale. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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