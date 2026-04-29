Haaland sotto accusa in Norvegia per una pubblicità vietata | È grave che non si renda conto
Haaland è stato chiamato in causa in Norvegia perché ha partecipato a una campagna pubblicitaria che, secondo le autorità, viola le norme vigenti. La pubblicità in questione è stata rimossa e non può essere diffusa nel paese. La questione riguarda la legalità della pubblicità e il coinvolgimento del calciatore, che ha firmato il contratto prima che si verificasse il divieto ufficiale. Le autorità stanno valutando i passaggi successivi.
Erling Haaland finisce sotto accusa per essere diventato testimonial di uno spot pubblicitario vietato per legge. In Norvegia tuonano: "È grave che non si renda conto".🔗 Leggi su Fanpage.it
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