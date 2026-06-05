Un uomo di West Plains, Missouri, ha trovato un biglietto della Lotteria Powerball del valore di 50.000 dollari nel vano portaoggetti del suo pick-up, mesi dopo l’estrazione. Il biglietto era stato acquistato in precedenza e poi dimenticato. La scoperta è avvenuta casualmente, senza che l’uomo avesse verificato i risultati dell’estrazione. La vincita è stata confermata dalle autorità competenti.

Un anziano residente di West Plains, nel Missouri in America, si è sorpreso quando ha scoperto che, nel vano portaoggetti del suo pick-up, c’era un biglietto della Lotteria Powerball del valore di 50mila dollari. Il vincitore ha dichiarato di voler condividere parte della sua fortuna con la famiglia, compresi i nipoti. Il tagliando vincente giaceva lì da mesi, dimenticato dopo l’estrazione di febbraio, senza che il fortunato proprietario ne fosse a conoscenza. La scoperta è avvenuta in modo del tutto casuale: l’uomo si trovava nello stesso punto vendita in cui aveva acquistato i biglietti quando ha deciso, finalmente, di verificarne i numeri. Solo in quel momento ha realizzato di aver guidato per mesi con una piccola fortuna custodita a bordo del suo veicolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Nonno scopre un biglietto vincente della Lotteria del valore di 50mila dollari nel suo camion, mesi dopo l’estrazione

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