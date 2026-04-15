Un residente di Parigi ha vinto un dipinto di Pablo Picasso, intitolato “Testa di donna”, attraverso una lotteria. La vincita è avvenuta con un biglietto dal costo di 117 dollari, acquistato casualmente dopo una cena al ristorante e all’ultimo momento. La vincita è valutata intorno a un milione di dollari. Il vincitore ha dichiarato di aver scelto il biglietto senza particolari motivazioni.

Un parigino ha vinto un dipinto di Pablo Picasso, “Testa di donna”, con un biglietto della lotteria da 117 dollari. Ari Hodara, un appassionato d’arte, si è accorto della vincita dopo l’estrazione di martedì 14 aprile presso la casa d’aste Christiès di Parigi. La lotteria offriva la possibilità di vincere un ritratto di Picasso da 1 milione di dollari, il cui ricavato sarebbe andato a sostegno della ricerca sull’Alzheimer. Gli organizzatori hanno dichiarato che tutti i 120.000 biglietti sono stati venduti in tutto il mondo, incassando 12 milioni di euro (14 milioni di dollari). Di questi, 1 milione di euro sarà versato alla Opera Gallery, una galleria d’arte internazionale proprietaria del dipinto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Picasso da un milione di dollari in palio alla lotteria. Il vincitore: “Ho comprato il biglietto da 117 dollari per caso, dopo un cena al ristorante e all’ultimo”

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