Un ingegnere ha vinto un dipinto di Pablo Picasso del valore di circa 1,45 milioni di euro dopo aver acquistato un biglietto della lotteria da 100 euro destinato a finalità benefiche. La vincita è stata comunicata tramite una videochiamata, lasciando l’interessato incredulo sulla reale natura del premio. L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi media, che hanno riportato i dettagli della vicenda.

Immaginate di investire 100 euro in un biglietto per beneficenza e di ricevere, pochi giorni dopo, una videochiamata che vi annuncia la vincita di un capolavoro di Pablo Picasso del valore di quasi un milione e mezzo di euro. Non è la trama di un film, ma la clamorosa e fortunatissima realtà vissuta da Ari Hodar a, un ingegnere parigino impiegato nel settore dei software, divenuto improvvisamente proprietario dell’autentica opera “Testa di donna” (Tête de Femme), dipinta dal maestro spagnolo nel 1941. La videochiamata in diretta e l’incredulità del vincitore. Come riportato da Euronews, l’estrazione si è tenuta lo scorso 15 aprile presso la galleria Christie’s a Parigi, trasmessa in diretta streaming su YouTube.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Come so che non è uno scherzo?”: ingegnere vince un Picasso da 1,45 milioni di euro con un biglietto della lotteria da 100 euro

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