Nonno Gordon i record 449 club 71 paesi tutto quello che non sapete sui Mondiali al via
Ai Mondiali in partenza, l'Uzbekistan debutta tra le quattro nazioni che si affacciano per la prima volta alla competizione. Tra i protagonisti, il portiere scozzese ha 25 anni in più rispetto al portiere messicano. Tra i grandi, Ronaldo e Messi si affrontano in partita. Inoltre, si segnalano record di un nonno che ha partecipato a 449 club in 71 paesi, e curiosità sui Mondiali, con dettagli poco noti sui partecipanti e le sfide.
Ci sono ben 289 giocatori che scendono in campo per una nazionale diversa da quella nel Paese nel quale sono nati. La cifra rappresenta il 23.2% del totale dei convocati. Quattro anni fa in Qatar la percentuale era del 16.5%, nel 2002 dell’8.6%. La globalizzazione avanza a grande velocità. Tra i 289 spiccano i 75 francesi, quasi altre 3 nazionali oltre a quella di Deschamps, e ci sono 3 ‘italiani’, i figli d’arte Marcus Thuram e Giuliano Simeone e l’australiano Alessandro Circati. La percentuale di convocati che sono già stati a un Mondiale è del 28.6%, ovvero 357 su 1248. Ricordiamo che le nazionali debuttanti sono 4: Uzbekistan, Giordania, Capo Verde e Curaçao, mentre tra i calciatori siamo a 891 elementi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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