Mancano pochi giorni all’inizio della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Vienna nella Wiener Stadthalle. L’evento, previsto per lunedì 12 maggio, coinvolge diversi paesi europei che presenteranno le loro proposte musicali. Sono stati annunciati i favoriti e le nazioni partecipanti, e l’organizzazione ha reso note alcune informazioni sulle modalità di svolgimento della competizione. L’edizione di quest’anno prevede diverse serate e si svolge in una location con una capienza di oltre 16.000 spettatori.

Mancano pochi giorni all’appuntamento più atteso dagli appassionati di musica di tutta Europa: lunedì 12 maggio prende il via la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, ospitato quest’anno alla Wiener Stadthalle di Vienna, capace di accogliere oltre 16.000 spettatori. L’Austria è la nazione ospitante dopo la vittoria del 2025, e a condurre le tre serate saranno Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, prima coppia di presentatori interamente austriaca dal 2015. In Italia, le due semifinali del 12 e 14 maggio andranno in onda su Rai 2, mentre la finale di sabato 16 maggio sarà trasmessa su Rai 1, con tutte e tre le serate disponibili anche su RaiPlay e con commento radiofonico su Rai Radio 2.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Eurovision 2026 a Vienna: date, favoriti, paesi in gara e tutto quello che c’è da sapere sulla 70ª edizione

EUROVISION 2026: favoriti, outsider e la mia classifica (12 POINTS!)

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