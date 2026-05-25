Elezioni Lecco 2026 i risultati definitivi | Boscagli cdx e Gattinoni csx al ballottaggio

Alle elezioni comunali di Lecco, nessun candidato ha ottenuto più del metà dei voti. Boscagli, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, e Gattinoni, rappresentante del centrosinistra, sono arrivati al ballottaggio. I risultati ufficiali mostrano che entrambi hanno superato la soglia del 50%, ma senza raggiungerla al primo turno. La data del secondo turno è ancora da definire.

Ballottaggio a Lecco tra Filippo Boscagli (cdx) e Mauro Gattinoni (csx): nessuno supera il 50% dei voti alle comunali 2026. Affluenza attorno al 60%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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