A Lecco si svolge il ballottaggio tra i candidati sindaco Gattinoni e Boscagli. Mauro Fumagalli si trova in posizione di attesa, senza indicazioni di voto. La consultazione si svolge con libertà di coscienza per gli elettori, senza vincoli o raccomandazioni ufficiali. La giornata elettorale si conclude con l’affluenza e i risultati ancora da comunicare, e si attendono eventuali sviluppi nelle prossime ore.

Lecco – Libertà di coscienza in cabina, senza alcuna indicazione di voto. Il candidato sindaco civico Mauro Fumagalli di Orizzonte per Lecco, estromesso dalla corsa alla fascia tricolore in municipio al primo turno, e i candidati, hanno deciso di “lasciare piena libertà di scelta agli elettori in vista del prossimo ballottaggio” in programma domenica e lunedì prossimo. La sfida tra Boscagli e Gattinoni. Mauro Fumagalli e i candidati della sua lista alla tornata del 24 e 25 maggio hanno ottenuto 1.209 preferenze, pari al 5,1% di quanti si sono recati alle urne. Si tratta di schede potenzialmente determinanti, per colmare o per aumentare definitivamente il divario tra i due sfidanti che si giocheranno l’elezione al ballottaggio: il candidato del centrodestra Filippo Boscagli, che al primo turno è stato votato da 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco al ballottaggio e la sfida Gattinoni-Boscagli, Mauro Fumagalli sta alla finestra

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