La criminologa ha avviato una prima querela e ha raccolto materiale negli ultimi mesi. La disputa si estende oltre Milo Infante, coinvolgendo anche altri personaggi come Sottile e Giletti. La situazione riguarda un caso di cronaca nera che ha generato tensioni e discussioni pubbliche. La questione si svolge all’interno dell’ambiente di Viale Mazzini, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle accuse o delle controverse dichiarazioni.

Non solo lo scontro a distanza tra Milo Infante e Roberta Bruzzone: la cronaca nera diventa un caso a Viale Mazzini. Come segnala il sito Open, anche Salvo Sottile, conduttore del talk “ Far West ” su Rai3, avrebbe fornito una corposa documentazione all’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi e al direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini. Pure Massimo Giletti si sarebbe lamentato con i vertici del comportamento della criminologa dopo un dissidio con la troupe del programma “ Lo Stato delle Cose”. “Con Sottile non ho mai avuto un grande rapporto. Certamente anche lui è già oggetto di mie iniziative giudiziarie. L’ultima puntata del suo programma è stata strumentalizzata per veicolare informazioni false e distorte sul mio conto, con un chiaro intento diffamatorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non solo Milo Infante, anche Sottile e Giletti contro Bruzzone. La criminologa replica: “Partita la prima querela, ho raccolto parecchio materiale in questi mesi”

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Ipotesi taffetà a Garlasco: Milo Infante irrita Roberta Bruzzone

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#ore14sera Trasmissione inguardabile stasera, il bravo conduttore Milo Infante sembra non riuscire a gestire le risse verbali dei soliti Colaprico e compagni. L 'avvocata Taccia è prevenuta su tutto, ha ragione solo lei. Che noia! x.com

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