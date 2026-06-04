Milo Infante porta Roberta Bruzzone davanti al Comitato etico Rai | la replica della criminologa

Milo Infante ha presentato Roberta Bruzzone davanti al Comitato etico della Rai. La criminologa ha risposto alle accuse, dopo aver lasciato il programma Ore 14 alcuni mesi fa, chiedendo agli altri ospiti di leggere le carte. La tensione tra i due è alta e si sono susseguite tensioni pubbliche e comunicati. Non sono stati forniti dettagli sui motivi del procedimento etico o sulle eventuali conseguenze.

Tra Milo Infante e Roberta Bruzzone la tensione è altissima. A distanza di qualche mese dalla drastica rottura tra il conduttore di Ore 14 e la criminologa che decise di lasciare il programma Ore 14 raccomandando agli altri ospiti presenti in studio di "leggere le carte", si racconta di un nuovo. 🔗 Leggi su Today.it

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MILO INFANTE CONTRO ROBERTA BRUZZONE: IL CONDUTTORE PORTA LA CRIMINOLOGA DAVANTI AL COMITATO ETICO

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