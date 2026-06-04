Si allarga lo scontro Infante-Bruzzone | spuntano i dossier di Sottile e Giletti La criminologa | Attacchi gravi partita la prima querela

Lo scontro tra Infante e Bruzzone si intensifica, con la pubblicazione di dossier di Sottile e Giletti. La criminologa ha annunciato di aver presentato una querela, definendo gli attacchi ricevuti come gravi. Nel frattempo, una figura vicina a Infante ha dichiarato di avere anche un dossier importante su Milo Infante e altri soggetti coinvolti.

«Non vedo l’ora che lo scontro arrivi su quel tavolo. Anch’io ho un dossier molto corposo relativamente a Milo Infante, e non solo». Non si lascia intimidire Roberta Bruzzone, che parlando a Open spiega come i rapporti con il conduttore di Ore 14 siano ormai ai minimi termini. Quello che era nato come un dissidio televisivo scoppiato lo scorso novembre tra la criminologa e Infante è ormai degenerato in una faida totale, che ora la Rai si trova a dover gestire. Come scrive il Domani, lo scontro è sfociato in una segnalazione di Bruzzone presentata al Comitato Etico della Rai dal conduttore e vicedirettore degli Approfondimenti Rai. Ma,... 🔗 Leggi su Open.online

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