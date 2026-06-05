Non riusciva a reggersi in piedi | soppresso elefante asiatico appena nato Lo zoo di Zurigo | Non potevamo fare altro

Un elefante asiatico appena nato è stato abbattuto poche ore dopo la nascita nello zoo di Zurigo. I veterinari hanno deciso di sopprimerlo perché non riusciva a reggersi in piedi a causa di gravi problemi fisici. Il cucciolo maschio era nato da un giorno. La decisione è stata presa per motivi di benessere dell’animale. Lo zoo ha comunicato che non c’erano alternative possibili.

Era nato da appena un giorno, ma i veterinari hanno deciso di sopprimerlo. È accaduto allo zoo di Zurigo, in Svizzera, dove un cucciolo maschio di elefante asiatico è stato abbattuto poche ore dopo la nascita perché affetto da gravi problemi fisici che gli impedivano di reggersi in piedi. Il piccolo era venuto alla luce lunedì ed era figlio della femmina Indi e del maschio Thai. Fin dai primi momenti, qualcosa era sembrato non andare per il verso giusto. Nonostante ripetuti tentativi, il cucciolo non riusciva a mettersi in piedi né a sostenere adeguatamente il peso del proprio corpo sulle zampe posteriori. “Il cucciolo maschio ha tentato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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