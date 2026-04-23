Al Parco Zoo Falconara è nato un nuovo avvoltoio grifone, il secondo esemplare della coppia composta da Daniel e Marta. La nascita è avvenuta nelle ultime settimane e ha portato alla vita anche Sky, nato nel 2024. La coppia di avvoltoi ha ricevuto un fiocco speciale in occasione di questo evento. Il parco ha annunciato ufficialmente la nascita del nuovo avvoltoio.

Festa, e un fiocco speciale, al Parco Zoo Falconara, dove nelle scorse settimane è venuto alla luce il secondo figlio della coppia di avvoltoi grifoni Daniel e Marta, già genitori di Sky (nato nel 2024). E’ nato, infatti, un pullo, ancora privo di penne, coperto soltanto da un soffice piumino, che si è affacciato da pochi giorni dal nido. Per la struttura di Barcaglione è un evento di particolare rilievo, annunciato proprio ieri in occasione della Giornata della Terra. Il giardino zoologico marchigiano è impegnato da anni in un progetto di riproduzione della specie, oggi a rischio di estinzione in Italia, con l’obiettivo di contribuire ai programmi di reintroduzione e ripopolamento in natura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parzo Zoo, è nato un avvoltoio grifone

Lieto evento al Parco zoo: è nato un piccolo Grifone

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