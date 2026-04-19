Milan Rabiot post Verona | Potevamo fare di più Allegri? Non so cosa farà

Dopo la partita contro Verona, il centrocampista del Milan ha commentato la prestazione della squadra, affermando che si poteva fare di più. Ha inoltre parlato del suo allenatore, senza però sbilanciarsi su eventuali decisioni future. Le sue parole sono state pronunciate a ‘DAZN’ subito dopo il fischio finale, durante un'intervista che ha catturato l'attenzione dei tifosi.

Qui di seguito le dichiarazioni di Adrien Rabiot, giocatore rossonero, a ‘DAZN’ al fischio finale di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Che partita è stata? “Non è una questione di essere guariti, a questo punto della stagione è importante vincere e prendere i punti per raggiungere l’obiettivo. Ma abbiamo sbagliato troppo, sulle ripartenze potevamo fare meglio e poi ci stanchiamo di più inutilmente. Dobbiamo lavorare su questo ed essere più tranquilli. Avevamo parecchi palloni su cui ripartire dove potevamo fare meglio. Ok la vittoria, ma potevamo fare di più sotto il punto di vista del gioco”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Rabiot post Verona: “Potevamo fare di più. Allegri? Non so cosa farà” Notizie correlate Bologna-Milan, Rabiot al termine: “Potevamo fare anche meglio segnando di più”Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è... Milan, Allegri: “Vincere è difficile: vince uno. Potevamo fare meglio in Coppa Italia”Domani sera, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena', la partita tra il Pisa di Oscar Hiljemark e il Milan di Massimiliano Allegri inaugurerà la 25^... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milan - Udinese | Post-partita con Vamos! in Diretta Streaming | DAZN IT; Dalla momento di forma del Milan ai fischi a Leao: le parole di Adrien Rabiot; Bene Rabiot, ma il 1°T col Verona non convince i tifosi del Milan: Giocano talmente male che non mi godo il gol; Milan, l'allarme di Rabiot è un problema per Allegri: Persa la voglia di lavorare per il compagno. A Verona basta Rabiot, il Milan si avvicina all’obiettivo ChampionsAC Milan'a Adrien Rabiot celebrates with team after goal dourig Hellas Verona FC vs AC Milan, 33° Serie A Enilive 2025-26 game at Marcantonio Bentegodi stadium in Verona (VR), Italy, on April 19, 2026 ... italpress.com Al Milan basta Rabiot: Verona piegato 0-1, Champions vicinaI voti, le pagelle, gli assist e il tabellino di Verona-Milan, match valido per la 33a giornata di Serie A 25/26. fantacalcio.it #Pagelle #VeronaMilan 0-1: #Rabiot, #Gabbia e #Maignan gli unici da Europa facebook IL MILAN NON SBAGLIA Il Milan approfitta dei passi falsi di Como, Napoli e Roma, e non sbaglia contro il Verona. x.com