Non riesce a respirare a causa di una patologia rara | 27enne operata d' urgenza al Sant' Andrea di Roma
Una donna di 27 anni è stata operata d’urgenza al Sant’Andrea di Roma per una patologia rara che le impediva di respirare. Da anni soffriva di problemi respiratori affannosi senza trovare una soluzione. La paziente è stata sottoposta all’intervento dopo aver peggiorato le sue condizioni. La diagnosi e l’intervento sono stati effettuati in emergenza. La donna si trova ora sotto osservazione.
Soffriva da anni. Respirava male, in maniera affannosa, senza capire come poter intervenire per risolvere la situazione. Ed è così che per Laura (nome di fantasia), 27enne romagnola arriva il trasferimento in urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Roma, a seguito di un peggioramento delle sue. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Pitbull azzanna una bimba di 2 anni al volto: salvata dal padre, operata d’urgenza
Roma, lite di coppia in vacanza: compagna presa a pugni in strada e operata d'urgenzaUna donna è stata ferita durante una lite avvenuta in strada a Roma, mentre era in vacanza con il suo compagno.