Non riesce a respirare a causa di una patologia rara | 27enne operata d' urgenza al Sant' Andrea di Roma

Notizia in breve

Una donna di 27 anni è stata operata d’urgenza al Sant’Andrea di Roma per una patologia rara che le impediva di respirare. Da anni soffriva di problemi respiratori affannosi senza trovare una soluzione. La paziente è stata sottoposta all’intervento dopo aver peggiorato le sue condizioni. La diagnosi e l’intervento sono stati effettuati in emergenza. La donna si trova ora sotto osservazione.