Roma lite di coppia in vacanza | compagna presa a pugni in strada e operata d' urgenza

Una donna è stata ferita durante una lite avvenuta in strada a Roma, mentre era in vacanza con il suo compagno. La scena si è verificata all’alba a Torre Spaccata, dove la Polizia è intervenuta prontamente. La donna ha riportato lesioni gravi e è stata operata d'urgenza in ospedale. Il suo compagno è stato arrestato con l'accusa di lesioni gravissime.

Una forte lite con protagonista una coppia sudamericana in vacanza a Roma si è conclusa con una donna in ospedale e un uomo arrestato per lesioni gravissime aggravate. L’episodio è avvenuto all’alba, quando la Polizia di Stato è intervenuta dopo una segnalazione di aggressione. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nel quartiere Torre Spaccata, dove gli agenti del VI Distretto Casilino sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112, che segnalava una donna vittima di violenza da parte del compagno. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la coppia, entrambi di origini sudamericane e residenti in Italia da diversi anni, si trovava a Roma per trascorrere un fine settimana.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Roma, lite di coppia in vacanza: compagna presa a pugni in strada e operata d'urgenza Notizie correlate Leggi anche: Roma, un'altra donna presa a pugni in strada: «Un incubo durato 40', non riuscivo a scappare» Studentessa presa a pugni per strada, il papà: “Mia figlia è sconvolta”Bologna, 23 aprile 2026 – Immaginate di avere 23 anni e di frequentare l’università da fuori sede. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Picchiata in strada dopo la discoteca. Il compagno le rompe il naso; Roma, 33enne picchia la compagna e le frattura il naso dopo una lite violenta: arrestato; Discussione dopo serata in discoteca degenera in escalation violenta ai danni della compagna. Un arresto della Polizia di Stato. - Questura di Roma | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Torre Spaccata, turista picchia la compagna rompendole il naso: arrestato. Roma, lite di coppia in vacanza: compagna presa a pugni in strada e operata d'urgenzaUna forte lite con protagonista una coppia sudamericana in vacanza a Roma si è conclusa con una donna in ospedale e un uomo arrestato per lesioni gravissime aggravate. L’episodio è avvenuto all’alba, ... virgilio.it Roma, 33enne picchia la compagna e le frattura il naso dopo una lite violenta: arrestatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, 33enne picchia la compagna e le frattura il naso dopo una lite violenta: arrestato ... tg24.sky.it La maglietta “Mattarella” in stile Metallica è praticamente ovunque sold-out. Introvabile, virale. E Levante, al Concertone del primo maggio a Roma, ha scelto così di omaggiare il presidente della Repubblica. In versione rock.“Ricordiamoci perché siamo qui - h - facebook.com facebook Il Primo Maggio nelle piazze: concertone a Roma, scontri a Torino x.com