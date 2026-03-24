L’aggressione improvvisa in strada. Un attimo, poi le urla e la paura. Una bambina di appena due anni è stata aggredita da un pitbull ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, durante il pomeriggio del 22 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava in strada quando il cane, di proprietà di un vicino di casa, le si è scagliato contro afferrandola al volto. Una scena drammatica che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Il gesto decisivo del padre. A evitare il peggio è stato il padre della bambina. L’uomo si è precipitato verso la figlia e, con un intervento disperato, è riuscito ad aprire le fauci dell’animale liberandola dalla presa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pitbull azzanna una bimba di 2 anni al volto: salvata dal padre, operata d’urgenza

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