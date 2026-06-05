Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Corsico con 300 grammi di cocaina nascosti in una lavatrice. L’arresto è avvenuto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

di Massimiliano Saggese - Corsico, 5 giugno 2026 – Un cittadino italiano di 50 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato p er detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione, effettuata lo scorso 3 giugno a Corsico, è stata resa nota oggi dalla Questura di Milano. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati circa 300 grammi di cocaina suddivisi in due panetti trovati grazie ai cani anti droga nascosti nel motore di una lavatrice. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato Rho-Pero che hanno notato il cinquantenne che, a bordo del proprio motoveicolo, usciva ripetutamente da un box di via Volta, percorrendo le strade circostanti ad alta velocità e rendendo particolarmente complessa l’attività di pedinamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - NON PRENDERE Arrestato pusher con 300 grammi di cocaina nascosti in una lavatrice

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