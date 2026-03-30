Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Orbassano dopo essere stato trovato in possesso di circa 500 grammi di cocaina nascosti in casa. Durante un colloquio in carcere, ha ammesso le proprie responsabilità e si è scusato. L’arresto è stato effettuato nella giornata di sabato 28 marzo.

“Quella droga era tutta mia, chiedo scusa”. Così, sabato 28 marzo, un pusher di 30 anni ha ammesso le proprie responsabilità dal carcere delle Vallette, a Torino. Poco prima, era stato arrestato nella sua casa di Orbassano, dove i carabinieri avevano trovato mezzo chilo di cocaina pronta per essere spacciata. Lo difendono gli avvocati Gianluca Visca e Andrea Sacco. I carabinieri avevano ricevuto diverse segnalazioni sulle attività sospette del pusher. Per questo, avevano organizzato un sopralluogo vicino al palazzo dove abita. Appena è uscito di casa, loro lo hanno fermato e lui si è innervosito. A questo punto, i militari hanno avviato la perquisizione domiciliare, che ha dato esito positivo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Il pusher nasconde in casa 500 grammi di cocaina: arrestato a Orbassano, chiede scusa dal carcere

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