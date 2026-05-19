Due giovani in auto con venti grammi di cocaina nascosti nel cruscotto

Durante un normale controllo stradale su una delle principali arterie della provincia, i carabinieri hanno fermato un'auto con due giovani a bordo. Durante l’ispezione, sono stati trovati venti grammi di cocaina nascosti nel cruscotto. I militari, che stavano verificando possibili reti di approvvigionamento di droga, hanno arrestato i due giovani in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. La stessa operazione ha coinvolto più vetture sulla stessa strada, con l’obiettivo di contrastare il traffico illecito nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui