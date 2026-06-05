Non ho ricevuto la nomina come commissario agli Esami di Maturità 2026 | posso ancora essere chiamato?

Durante un question time trasmesso il 4 giugno 2026, è stato discusso il mancato ricevimento della nomina come commissario agli Esami di Maturità 2026. Su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite di un sindacato, si è parlato della pubblicazione delle commissioni sul portale del Ministero dell’Istruzione. Non sono stati forniti dettagli sulle possibilità di essere ancora chiamati per la nomina.

Nel question time del 4 giugno 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Daniela Rosano, della segreteria nazionale Anief, è stata affrontata la questione relativa alla pubblicazione delle commissioni dell’esame di Stato sul portale del Ministero dell’Istruzione. Da ieri pomeriggio sono consultabili le commissioni d’esame. Coinvolti oltre 527mila studenti e quasi 14mila tra presidenti e commissari. Le prove partiranno il 18 giugno con italiano, il 19 giugno seguirà la seconda prova, poi i colloqui. “Posto che chi non è stato nominato, deve comunque rimanere a disposizione della scuola per eventuali sostituzioni dei colleghi assenti, è possibile presentare domanda di messa a disposizione (MAD) per gli Esami di Stato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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