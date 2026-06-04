Esami Maturità 2026 nomina Presidente o Commissario visibile su Polis Attesa la pubblicazione della Commissione completa per indirizzo

Le email con le nomine di Presidenti e Commissari per gli Esami di Maturità 2026 vengono inviate in più tranche. La pubblicazione ufficiale delle commissioni è prevista per domani, 4 giugno. Sul portale Polis si può già consultare il nome del Presidente o del Commissario assegnato, mentre la composizione completa delle commissioni sarà resa nota nelle prossime ore.

Esami Maturità 2026, vengono inviate a scaglioni le mail di nomina di Presidenti e Commissari. Attesa la pubblicazione delle commissioni domani 4 giugno. Le email stanno arrivando in serata nella mail nota a POLIS Istanze online. La nota MIM n. 90455 del 25 marzo 2026 ribadisce “L’art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di maturità rientri tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. E ancora Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Esami Maturità 2026, vengono inviate a scaglioni le mail di nomina di Presidenti e Commissari. Attesa la pubblicazione delle commissioni domani 4 giugno. x.com

Esami Maturità 2026, nomina Presidente o Commissario visibile su Polis. Attesa la pubblicazione della Commissione completa per indirizzoEsami Maturità 2026, vengono inviate a scaglioni le mail di nomina di Presidenti e Commissari. Attesa la pubblicazione delle commissioni domani 4 giugno. orizzontescuola.it

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