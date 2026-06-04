Esami Maturità 2026 alcuni docenti hanno già ricevuto la mail di nomina per Presidente o Commissario Oggi attese le commissioni

Per gli Esami di Maturità 2026, alcuni docenti hanno già ricevuto via email le nomine a Presidente o Commissario. Le comunicazioni vengono inviate in più tranche, mentre la pubblicazione delle commissioni è prevista per il 4 giugno.

Esami Maturità 2026, vengono inviate a scaglioni le mail di nomina di Presidenti e Commissari. Attesa la pubblicazione delle commissioni domani 4 giugno. Le email stanno arrivando in serata nella mail nota a POLIS Istanze online. La nota MIM n. 90455 del 25 marzo 2026 ribadisce “L’art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di maturità rientri tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. E ancora Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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