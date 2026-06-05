Agassi duro su Sinner | Se crolli dopo un’ora e 45 minuti in campo non ci possono essere scuse

L’ex numero uno del mondo ha commentato l’eliminazione di Sinner dal Roland Garros, sottolineando che, se si arrende dopo un’ora e 45 minuti di gioco, non ci sono scuse. Ha aggiunto che l’azzurro, attualmente il migliore al mondo, evidentemente non era pronto per la partita. Le sue parole sono state dure e senza mezzi termini, evidenziando la delusione per l’esito del match.

“Se crolli dopo un’ora e 45 minuti in campo, non ci possono essere scuse”. Un Andre Agassi duro, durissimo, quello che si esprime sull’eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros. L’ex numero uno del mondo non fa sconti all’azzurro per la sconfitta contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, arrivata per un improvviso crollo fisico mentre l’altoatesino era avanti di due set e 5-1 al terzo. Il “Kid” di Las Vegas, come Sinner ex allievo di Darren Cahill, è rimasto estremamente stupito di quanto successo. "L'eliminazione di Sinner è stata una cosa enorme. Non so se sia stata evidenziata abbastanza – ha detto Agassi, presente a Parigi, all'emittente americana Tnt - Quando giocavo, io avevo un orologio fisico: potevo giocare circa 4 ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Agassi duro su Sinner: Non c'è SCUSA per quello che è successo al Roland Garros

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