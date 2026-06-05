Agassi duro con Sinner | Se crolli dopo un’ora e 45 minuti in campo non ci possono essere scuse

Dopo un'ora e 45 minuti di partita, Jannik Sinner ha subito un improvviso calo fisico che ha portato alla sua eliminazione al Roland Garros. Andre Agassi ha commentato duramente, affermando che non ci possono essere scuse se si crolla in campo in così poco tempo. La sconfitta è arrivata contro un avversario argentino, con Sinner che non è riuscito a mantenere la concentrazione nelle fasi decisive del match.

Andre Agassi durissimo contro Jannik Sinner. L’ex numero uno del mondo boccia senza appello il tennista italiano dopo l’eliminazione al Roland Garros in seguito alla sconfitta contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, arrivata dopo un improvviso crollo fisico. In un’intervista all’emittente americana Tnt, Agassi ha dichiarato: “L’eliminazione di Sinner è stata una cosa enorme. Non so se sia stata evidenziata abbastanza. Quando giocavo, io avevo un orologio fisico: potevo giocare circa 4 ore. Se le condizioni erano particolarmente dure, scendevo a 3 ore e 45, non cambiava molto. Se c’erano condizioni ideali potevano arrivare a 4 ore e 10. Credo che questo succeda per ogni giocatore. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Agassi duro su Sinner: Non c'è SCUSA per quello che è successo al Roland Garros

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