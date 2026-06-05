Un ragazzo è stato fatto scendere da un autobus perché non aveva il biglietto. L’autista ha deciso di intervenire e di farlo scendere, senza concedere alternative. L’episodio ha suscitato polemiche sui social e tra gli utenti, che hanno commentato la decisione. Nessuna altra persona è stata coinvolta e non sono stati segnalati danni o conseguenze ulteriori.

La rigidità delle regole applicate senza margini di discrezionalità può trasformare un episodio ordinario in una vicenda destinata a far discutere. È quanto accaduto nel rapporto tra un minore e il servizio di trasporto pubblico, dove il controllo formale del biglietto ha prevalso sulla situazione concreta del passeggero. Al centro della vicenda ci sono una dimenticanza, una corsa mattutina e una decisione che ha avuto conseguenze immediate sulla giornata di uno studente di scuola media, costretto a proseguire il tragitto a piedi dopo essere stato fatto scendere dal mezzo. Leggi anche: Bimbo di 11 anni lasciato a piedi dal bus per il biglietto: 6 chilometri al gelo nel Bellunese Il caso sul bus della linea 901. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Non ha il biglietto, l’autista lo costringe a scendere: giovanissimo. È polemica

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per quanto riguarda il punto di incontro come ti sei trovata? era quello indicato sul biglietto? ho letto anche che molti sono scesi all’autogrill e poi sono stati lasciati lì perché l’autista non controlla chi c’è e chi non c’è x.com

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