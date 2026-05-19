L’autista dà un pugno a un 15enne disabile il caso su un bus a Trani perché senza biglietto Lo sfogo del fratello | Lo denuncio – Il video

Un episodio di violenza si è verificato su un autobus a Trani, dove un autista ha colpito un ragazzo di 15 anni con disabilità. Secondo quanto ricostruito, l’autista aveva inizialmente rivolto alcuni avvertimenti al giovane, accusandolo di essere senza biglietto, prima di passare alle mani. Il ragazzo è stato colpito con almeno un pugno durante l’aggressione. Il fratello del giovane ha deciso di denunciare l’accaduto, rendendo pubblica la vicenda attraverso un video.

Prima gli avvertimenti dell’autista al passeggero 15enne, poi si passa alle mani addosso dell’uomo sul giovane passeggero che viene anche colpito almeno con un pugno. È quanto mostrano le immagini che circolano tra le chat di quanto avvenuto ieri 18 maggio a Trani e su cui la polizia sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il ragazzo «minorenne e disabile», come scrive suo fratello che ha reso pubblica la vicenda, sarebbe salito senza biglietto a bordo del mezzo dell’Amet, l’azienda comunale di trasporti. Cosa è successo sul bus dell’Amet a Trani. Ancora da chiarire nel dettaglio come sia nata la discussione tra l’autista e il quindicenne. 🔗 Leggi su Open.online

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