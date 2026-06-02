Il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, è anche il compleanno di Andreas Muller. La madre di famiglia ha pubblicato su Instagram un messaggio in cui scrive che le figlie sono fortunate ad averlo.

Per la famiglia Peparini-Muller il 2 giugno non è soltanto la Festa della Repubblica. È il giorno in cui si festeggia il compleanno di Andreas Muller e per farlo la coreografa ha deciso di dedicargli un dolce messaggio su Instagram. Una foto in bianco e nero del loro matrimonio, poi le parole di una moglie innamorata del marito, che celebra anche come padre. La dedica di Veronica Peparini per il marito. Quelle di Veronica Peparini sono parole intense e sincere, che raccontano tutta la crescita di Andreas Muller, non solo come compagno di vita, ma soprattutto nel suo ruolo più “nuovo” di padre delle loro adorabili gemelline, Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Veronica Peparini festeggia il compleanno di Andreas Muller: “Le bimbe sono fortunate ad averti”

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