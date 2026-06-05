A Rimini, Vasco Rossi ha attirato circa 50.000 persone, mentre RiminiWellness ha registrato un aumento del 15% nelle presenze rispetto all’anno precedente. L’organizzatore di un evento nel settore alberghiero ha commentato che i disagi e le code sono legati a un modello di crescita che si sta consolidando, invitando a non concentrarsi solo sui disagi, ma a considerare il contesto più ampio di questa tendenza.

Cinquantamila presenze per Vasco Rossi, una RiminiWellness che chiude con un aumento del 15%. Mauro Santinato, imprenditore alberghiero e fondatore di Teamwork, invita a non fermarsi ai disagi inevitabilmente provocati da manifestazioni di questa portata. Come valuta ciò che è accaduto in città durante il ponte del 2 giugno? "Quello appena concluso è stato un weekend straordinario per Rimini. Migliaia di persone hanno avuto l’opportunità di apprezzare la storica ospitalità riminese in un fine settimana che ha concentrato contemporaneamente eventi di enorme portata: i concerti di Vasco Rossi, RiminiWellness, il congresso dei veterinari e il ponte del 2 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Non dobbiamo lamentarci. Dietro le code e i disagi c’è un modello che sta tirando"

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