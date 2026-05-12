Quest'anno l'Eurovision ha suscitato polemiche a causa del boicottaggio di alcuni Paesi che si sono ritirati in segno di protesta contro Israele. Gabriele Corsi, che condurrà la manifestazione per il sesto anno consecutivo per la televisione italiana, ha dichiarato l’intenzione di raccontare ciò che sta accadendo durante l’evento. La kermesse si svolgerà tra le controversie e le tensioni legate alle assenze di alcuni partecipanti.

Questa sera parte l’Eurovision che quest’anno si volgerà a Vienna. Ma questa edizione è particolare poiché diversi Paesi hanno deciso di boicottare l’evento perché non è stata accolta la loro proposta:impedire a Israele di partecipare. Secondo alcune emittenti televisive, dato che la Russia è esclusa dalla competizione da 4 anni, a causa di ciò che succede dal punto di vista politico, andrebbero presi gli stessi provvedimenti contro Israele. Ma quando le varie emittenti si sono riunite, per maggioranza, si è scelto di non escludere il Paese che quindi parteciperà all’Eurovision, dopo che lo scorso anno si è anche classificato secondo, rischiando di vincere la competizione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eurovision tra le polemiche, Gabriele Corsi: “Dobbiamo raccontare quello che sta accadendo” | INTERVISTA

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