Il mantra delle opposizioni è: “Avviso di sfratto”. E lo anticipa, girandoci intorno, Claudia Fusani in diretta su Raiuno esorta al silenzio Giuseppe Conte (che intanto su X posta: «Ce l’abbiamo fatta! Viva la Costituzione!»), mentre Elly Schlein tace, e la giornalista d’assalto discetta a dispensa sulla politicizzazione (a sua detta) del voto referendario bacchettando sul clima da stadio intorno ai quesiti referendari. Che, se così non fosse stato – come le fa notare Franco Bechis, anche lui ospite in studio a Saxa Rubra – non avrebbe richiamato alle urne una tale massa di votanti (dato su cui tutti, in chiave bipartisan, hanno convenuto, compiacendosene). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, è resa dei conti. Conte si sfrega le mani pronto a sfidare Elly Schlein: ecco che sta succedendo dietro le quinte

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Le grandi argomentazioni di Elly Schlein: “con il sorteggio, potrebbero venire estratti tutti uomini o tutte donne, con gravi ripercussioni per la parità di genere". Vi rendete conto che sesquipedale cazzata Berlinguer si gira nella tomba. facebook