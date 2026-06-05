Le Case di Comunità sono al centro di una nuova polemica, dopo il recente incidente in Liguria. La regione ha registrato un errore nella gestione di una struttura sanitaria, che ha suscitato critiche tra operatori e cittadini. La vicenda si aggiunge alle difficoltà della riforma della medicina territoriale, ancora in stallo tra resistenze di medici di famiglia e dubbi all’interno della maggioranza.

Mentre la riforma della medicina territoriale a firma Schillaci appare sempre più impantanata tra le resistenze dei medici di famiglia e le perplessità di parte della maggioranza, le Case di Comunità finiscono al centro dell’ennesima polemica. A tenere banco oggi sono i manifesti della Regione Liguria, diventati presto virali sui social: “Diarrea? Vai alla Casa della Comunità!”, è lo slogan che ha di certo attirato l’attenzione, ma anche non poche critiche. Le critiche . “Complimenti alla Regione Liguria che, con questi manifesti – che lasciano ampio spazio all’immaginazione – sta svilendo la professionalità dei sanitari che lavorano nelle case di comunità”, scrive su Facebook ‘ Nessuno tocchi Ippocrate ’, la pagina nata a difesa degli operatori sanitari vittime di aggressioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Non c’è pace per le Case di Comunità, lo ‘scivolone’ della Liguria

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