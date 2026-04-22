Liguria | ecco come le Case della Comunità alleggeriscono i PS

In Liguria sono state avviate le nuove Case della Comunità, strutture pensate per offrire servizi medici e sociosanitari di media e bassa complessità. La Regione ha definito un nuovo assetto della sanità territoriale, con l’obiettivo di alleggerire i pronto soccorso e migliorare l’assistenza sul territorio. Le Case della Comunità rappresentano un intervento diretto nel sistema sanitario per rispondere alle esigenze della popolazione locale.

La Regione Liguria ha delineato la nuova architettura della sanità territoriale attraverso l’implementazione delle Case della Comunità, strutture progettate per gestire le necessità mediche e sociosanitarie di media e bassa complessità. L’obiettivo è garantire ai cittadini cure prossime al proprio domicilio, evitando spostamenti non necessari verso i grandi poli ospedalieri e decongestionando i pronto soccorso. Questa riorganizzazione risponde a una sfida strutturale che coinvolge l’intero sistema sanitario nazionale. I dati relativi all’anno 2025 evidenziano infatti una pressione crescente sui reparti di emergenza, con una proiezione di accessi che si avvicina ai 19 milioni di pazienti su scala nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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