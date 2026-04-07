Un weekend di visite mediche gratis in tutte le Case della Comunità della Liguria

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, tutte le Case della Comunità della Liguria offriranno visite mediche gratuite e consulti senza appuntamento. L'iniziativa si concentra sulla prevenzione e sulla promozione dei servizi di prossimità, coinvolgendo l'intera regione. Durante le due giornate, i cittadini potranno usufruire di prestazioni sanitarie senza costi aggiuntivi, con accesso diretto presso le strutture coinvolte.

Salute di prossimità in Liguria: il 18 e 19 aprile visite gratuite e open day nelle Case della Comunità. Ecco orari, servizi e dove trovare il camper informativo Un fine settimana dedicato alla prevenzione e alla conoscenza dei servizi di prossimità. Sabato 18 e domenica 19 aprile, le Case della Comunità su tutto il territorio regionale offriranno prestazioni sanitarie e consulti gratuiti ad accesso diretto. Durante i tre giorni di Pasqua, si sono registrati complessivamente circa 1.200 accessi nelle Case della Comunità su tutto il territorio ligure. I cittadini potranno usufruire di consulenze mediche, controlli e prestazioni sanitarie gratuite, oltre a ricevere informazioni sui servizi disponibili. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Visite mediche senza prenotazione, inaugurata la nuova casa della comunitàÈ stata inaugurata oggi a Rivarolo la casa della comunità Celesia, in via Cambiaso 62 C, un nuovo presidio medico che punta a diventare un...

Case della Comunità in Liguria, l’assessore Nicolò: “200 medici pronti a collaborare”Sono state 200 le domande di collaborazione libero-professionale pervenute da medici per offrire il loro contributo di assistenza primaria alle 32...

Temi più discussi: Sanità: Case della Comunità aperte nel weekend di Pasqua, indirizzi e orari; Banco di prova per le Case della Comunità liguri: ecco quelle aperte a Pasqua e Pasquetta; Al via Pianeta Vivente, un weekend di visite ed esperienze per scoprire la biodiversità; Case di comunità, scatta il primo stress test: ecco quelle aperte nelle festività di Pasqua.

Case della Comunità, al via il weekend di visite e prestazioni gratuite: ambulatori aperti in tutta la LiguriaSabato 18 e domenica 19 aprile previste prestazioni, screening e consulenze ad accesso diretto nelle strutture territoriali. Dopo i circa 1.200 accessi registrati a Pasqua, la Regione punta a rafforza ... lavocedigenova.it

Salute, il 18 e il 19 aprile visite gratuite nelle Case di comunità liguriSarà un week-end dedicato alla salute di prossimità e alla conoscenza dei servizi sanitari territoriali quello del 18 e 19 aprile. Le Case della comunità liguri si apriranno ad attività informative e ... ansa.it

CASE DELLA COMUNITÀ APERTE ANCHE DURANTE LE FESTIVITÀ PASQUALI Per tutti i casi non urgenti che non necessitano del Pronto Soccorso - facebook.com facebook

Oggi abbiamo inaugurato tre nuove Case della Comunità: a Genzano, ad Ariccia e a Ciampino. Strutture pubbliche, aperte a tutti, che uniscono i servizi sanitari a quelli sociali. Lavoriamo ogni giorno e su tutto il territorio per una #sanità sempre più vicina ai citt x.com