Il Milan non ha ancora un allenatore e sta cercando un sostituto all’estero. La preoccupazione principale riguarda anche la mancanza di una struttura organizzativa stabile all’interno della società.

Manca l’allenatore, ancora, e lo si cerca all’estero. Ma manca soprattutto, ancora, una struttura. Ed è questo che preoccupa soprattutto in ambiente Milan. Che si surriscalda. Vedere le immagini che stanno circolando sui social in queste ultime ore – ritraggono striscioni contro Cardinale sparsi in più punti della città – per credere. In casa rossonera la delusione della mancata qualificazione in Champions è tutt’altro che smaltita e le incognite sul futuro continuano a tormentare i tifosi, perché il vuoto di potere che al momento si è creato non è stato ancora colmato. Ibra, che succede?. La posizione dello svedese, formalmente advisor della proprietà, è davvero spartiacque del futuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Non c’è nessuno al comando del Milan, ora che succede? Ibrahimovic al vertice o la rivoluzione di Rangnick

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