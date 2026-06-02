Zlatan Ibrahimovic ha deciso di non proseguire con il Milan, secondo quanto riportato da 'Repubblica'. L’attaccante ha fatto un passo indietro e ha comunicato di non voler continuare con il club. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per il team, con il tecnico Rangnick alla guida. Ibrahimovic ha espresso il suo supporto al nuovo allenatore, ma ha scelto di lasciare il club. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni della sua scelta.

La trattativa per la rifondazione tecnica del Milan è arrivata alla stretta finale. Nelle prossime ore è attesa la risposta definitiva di Ralf Rangnick alla proposta di assumere la direzione tecnica del club. Il manager tedesco ha da tempo dettato le sue condizioni: pieni poteri decisionali e zero interferenze. Una richiesta che sembrava aver creato un muro insormontabile con Zlatan Ibrahimovic, ma che nelle ultime ore ha registrato una clamorosa e inaspettata svolta interna. Secondo quanto rivelato da un'indiscrezione di Repubblica, lo svedese sta modificando radicalmente la propria posizione. Se fino a pochi giorni fa Ibra era il... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Novità al Milan, Ibrahimovi? “si arrende”: fa un passo indietro e ‘benedice’ Rangnick

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Perché Ibrahimovic vuole Rangnick al Milan: 6 anni fa l’allenatore voleva lo svedese fuori dai rossoneri

Milan, Furlani pronto a fare un passo indietro. Incrocio tra Ibrahimovi? e AllegriIl club milanese potrebbe vedere un cambio nella propria dirigenza, con il dirigente principale pronto a lasciare il suo ruolo.

Temi più discussi: Ibrahimovic ispira la rivoluzione al Milan, poi vola via per un mese: gestirà tutto dagli States; Modric-Milan, perché non è (ancora) finita; I nuovi dirigenti, l'allenatore, le strategie: perché il Milan che verrà passa da Ibra; La parabola di Ibrahimovic al Milan: da leader in campo ad obiettivo della contestazione.

. @acmilan, ore decisive: #Cardinale e @Ibra_official incontrano il re delle coppe #Glasner. E c'è una novità - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Ibrahimovic x.com

[Moretto] | L'AC Milan ha parlato con Ralf Rangnick, anche se il suo rapporto con Ibrahimovi? non è dei migliori. Tuttavia, è un nome nella lista. reddit

Milan, novità dall’Arabia: cambia il ruolo di Ramon Planes all’Al-IttihadMilan, il dirigente spagnolo diventa advisor sportivo dell’Al-Ittihad e resta nel mirino dei rossoneri: i dettagli Il calciomercato dei dirigenti si infiamma sull’asse tra l’Europa e l’Arabia Saudita. msn.com

Milan, quale futuro per Ibrahimovic? Spunta il retroscenaZlatan Ibrahimovic mantiene il suo ruolo a Casa Milan grazie al supporto incondizionato di Gerry Cardinale, che lo considera il suo braccio destro e lo ... spaziomilan.it