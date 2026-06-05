Andre Agassi ha commentato il crollo di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros, affermando che non ci sono scuse e che il problema risiede in una preparazione che può essere migliorata. Ha sottolineato che non ci sono ragioni per perdere così presto, evidenziando un difetto su cui si può lavorare. Le sue risposte sono state dirette e senza giri di parole.

“Non c’è nessuna scusa per andare a sbattere contro un muro dopo un’ora e 45 “. Diretto e ficcante, come le sue riposte: Andre Agassi non si nasconde quando gli viene chiesto di analizzare il crollo di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros. Attenzione: quella dell’americano non è una critica all’altoatesino, tutt’altro. Agassi sostiene che Sinner sia in grado di affrontare match lunghi, anche sotto il sole. Il problema, a suo avviso, è da ricercare nella preparazione: “Deve capire cosa cambiare – sottolinea – Io non so niente della sua preparazione, so solo che può giocare cinque ore e mezza, lo ha dimostrato, so che in questo momento è il miglior giocatore del pianeta “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non c’è nessuna scusa. C’è un difetto in quel tipo di preparazione, perché è una cosa su cui si può lavorare”: così Agassi su Sinner

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