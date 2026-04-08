Durante una riunione della vigilanza Rai, due parlamentari di Fratelli d’Italia hanno alzato le mani chiedendo di aprire la seduta. Nel corso dell’incontro si sono anche svolte discussioni sulla richiesta di scuse rivolte alla presidente del Consiglio, legate a un selfie che ha suscitato polemiche. La seduta è proseguita con interventi e confronti tra i presenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle discussioni.

Immagino la riunione della vigilanza Rai dei tempi belli. Entro nell'aula e vedo due mani alzate, sono parlamentari di FdI: «E aspettate un momento, fatemi aprire la seduta». E succede di tutto. La destra che accusa Report - e anche Repubblica, Fatto quotidiano e FanPage - di infangare Giorgia Meloni per un selfie con una persona che non conosceva. Dall'altra parte la sinistra che grida al vittimismo. Due ore di discussione e alla fine documento unitario, ma c'è la parola «bufala». La sinistra propone un emendamento per sostituirla con «cazzata», lo dichiaro inammissibile. Alla fine tutti contro un giornalismo infantile. Contro lo sciacallaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chiedete scusa alla Meloni per quel selfie su cui fare sciacallaggio

"Meloni, Salvini, Lucarelli e Trincia, dopo le urla in tv ora chiedete scusa"Una lettera aperta indirizzata a Selvaggia Lucarelli, Giorgia Meloni, Pablo Trincia, Matteo Salvini.

‘Venivano a fare i selfie’, l’angelo Meloni cancellato dalla chiesa, polemiche e ordine del VicariatoPerché il volto di Meloni è stato rimosso dall’affresco? Il volto dell’angelo con le sembianze della premier Giorgia Meloni è stato cancellato...

Temi più discussi: Processo agli Azzurri, il governo contro Gravina. Abodi chiede al Coni di commissariare la Figc; M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: DELMASTRO, SILVESTRI (M5S): MELONI DOVREBBE CHIEDERE SCUSA PER AVERLO MESSO LI; Scivolone Gravina, lo sport italiano non ci sta: ecco le reazioni; Caso Delmastro, faro della Procura sulle spese della Bisteccheria.

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Romano: "Chiedete scusa a Manna, ha chiuso un colpo fantastico" SENTITE QUI: https://shorturl.at/5lTVg - facebook.com facebook