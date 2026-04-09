«Q uel maglione non è solo azzurro, non è turchese, non è lapis. In realtà è ceruleo». Chi ha visto Il Diavolo veste Prada sa esattamente di cosa si parla. Chi non l’ha visto, probabilmente ha sentito citare questa scena almeno una volta. Il maglione infeltrito di Andy Sachs, ovvero Anne Hathaway, quello che scatena il monologo di Miranda Priestly sulla storia del colore nella moda, è diventato un oggetto di culto. E adesso si può comprare. “Il diavolo veste Prada” compie 10 anni. Ecco tutti gli altri film sulla moda. guarda le foto Il Diavolo veste Prada 2: il capo che tutti aspettavano. In occasione dell’uscita di Il Diavolo veste Prada 2, prevista nelle sale italiane dal 29 aprile, Old Navy ha collaborato con la 20th Century Studios per lanciare una collezione in edizione limitata ispirata al film. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - C'è una scena nel "Diavolo veste Prada" in cui Meryl Streep spiega, con una pazienza che non ha, perché quel maglione non è azzurro. Non è turchese. È ceruleo. Vent'anni dopo, quel maglione si può comprare

Meryl Streep indossa il maglione ceruleo: l’attesa per Il diavolo veste Prada 2 è alle stelle (VIDEO)A pochi giorni dall’uscita de Il diavolo veste Prada 2, prevista per il 29 aprile 2026, Meryl Streep è apparsa al The Late Show with Stephen Colbert...

Meryl Streep ruba il maglione ceruleo ad Andy, l’omaggio a Il Diavolo veste PradaIl look dell'attrice è un riferimento alla celebre frase de Il Diavolo Veste Prada: "Quel maglioncino non è semplicemente azzurro, è effettivamente...

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale

Temi più discussi: Carbonara Day: i film in cui la carbonara diventa una star del cinema; Il diavolo veste Prada 2, Meryl Streep con il magliore ceruleo (e il colore torna sulle passerelle); Il diavolo veste Prada, colpo di scena: Meryl Streep e Anna Wintour sono parenti!; Francesco Lagi porta al cinema 'Il Dio dell’amore': Per i registi oggi il cinema è diventato occasionale, ogni film diventa quello decisivo.

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Intervista a Meryl Streep e Anna Wintour: «Quando abbiamo girato Il diavolo veste Prada, tutti avevano paura di Anna, e nessuno voleva prestarci i vestiti»Intervistate dalla regista Greta Gerwig, l'attrice premio Oscar e la direttrice globale di Vogue si raccontano in un'imperdibile conversazione a tre ... vogue.it

Meryl Streep e Anna Wintour assieme sulla cover di Vogue. Le due Miranda Preston dialogano alla vigilia di Il Diavolo Veste Prada 2. #ANSA - facebook.com facebook

Meryl Streep e Anna Wintour assieme sulla cover di Vogue. Le due Miranda Preston dialogano alla vigilia di Il Diavolo Veste Prada 2 #ANSA x.com