Fabrizio Di Sabatino è stato eletto presidente provinciale di Confesercenti Pisa. La nomina si inserisce in un processo di rafforzamento dell’associazione sul territorio. La Confesercenti Pisa conferma la propria crescita, con un’attenzione crescente alle attività e alle esigenze delle imprese locali. La nomina è stata ufficializzata durante un’assemblea dedicata.

Pisa, 5 giugno 2026 – Una Confesercenti sempre più forte, strutturata e presente sul territorio. Nasce ufficialmente la Presidenza provinciale di Confesercenti Provincia di Pisa, un nuovo organismo pensato per accompagnare la crescita dell'associazione in una provincia che negli ultimi anni ha registrato un costante incremento degli associati, un ampliamento dei servizi alle imprese e un numero sempre maggiore di iniziative ed eventi capaci di coinvolgere attività economiche e comunità locali. Alla guida della nuova Presidenza provinciale è stato eletto Fabrizio Di Sabatino, chiamato a rappresentare una delle realtà associative più dinamiche del territorio pisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nomine, Confesercenti Pisa cresce: Fabrizio Di Sabatino eletto presidente provinciale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Confesercenti Pisa: Di Sabatino confermato alla guida dell'associazioneFabrizio Di Sabatino e Cindy Del Tacca sono stati confermati alla guida di Confesercenti Pisa e Monte Pisano.

Fabiano Aretusi eletto presidente di Assohotel e ConfesercentiFabiano Aretusi, albergatore di Pineto, è stato eletto presidente regionale di Assohotel-Confesercenti, l’associazione che rappresenta gli...

Antonia Nicoletti e Nicola Scarpellini nella presidenza di Confesercenti PisaPisa, 26 maggio 2025 - Con la riunione della sua presidenza, Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano ha aperto il percorso assembleare che culminerà nella primavera del 2026 con l’elezione del nuovo ... lanazione.it

Alleanza consolidata tra Confesercenti Pisa e Pubblica AssistenzaPisa, 21 novembre 2024 - Prima uno sportello di Confesercenti Pisa e Monte Pisano nella sede della Pubblica Assistenza in via Bargagna, già operativo dal febbraio scorso, poi un rapporto ancora più ... lanazione.it