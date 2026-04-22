Fabiano Aretusi eletto presidente di Assohotel e Confesercenti

Fabiano Aretusi, albergatore di Pineto, è stato eletto presidente regionale di Assohotel-Confesercenti, l’associazione che rappresenta gli imprenditori nel settore degli alberghi. La nomina è stata annunciata di recente da parte dell’organizzazione di categoria. Aretusi succede a un precedente rappresentante alla guida dell’associazione, che si occupa di questioni legate al settore alberghiero a livello regionale.

Fabiano Aretusi, albergatore di Pineto, è stato eletto presidente regionale di Assohotel-Confesercenti, l’associazione di categoria degli imprenditori d’albergo. All’assemblea hanno presenziato i vertici regionali di Confesercenti Abruzzo, dal presidente Daniele Erasmi al direttore Lido Legnini.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Turismo e guerra in Iran, Assohotel Confesercenti: “Timori per tenuta flussi da Far East e Usa. Valgono il 14%”Tra gli imprenditori della ricettività, cresce la preoccupazione per gli effetti del conflitto in Medio Oriente sulla tenuta dei flussi turistici...

Confesercenti: Angiulli confermato presidente di zona aretinaPartecipata assemblea in Confesercenti per un confronto sui temi che stanno a cuore agli associati della zona di Arezzo.

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Assohotel-Confesercenti Abruzzo, Fabiano Aretusi eletto presidente regionale; Corvara, operaio cade dal tetto e ricoverato in codice rosso a Pescara.

Fabiano Aretusi eletto presidente di Assohotel e ConfesercentiFabiano Aretusi, albergatore di Pineto, è stato eletto presidente regionale di Assohotel-Confesercenti, l’associazione di categoria degli imprenditori d’albergo. All’assemblea hanno presenziato i ... ilpescara.it