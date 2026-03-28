Confesercenti Pisa | Di Sabatino confermato alla guida dell' associazione

Fabrizio Di Sabatino e Cindy Del Tacca sono stati confermati alla guida di Confesercenti Pisa e Monte Pisano. La decisione è stata comunicata il 28 marzo 2026 e riguarda le rispettive associazioni territoriali. La conferma avviene in un momento di continuità per le organizzazioni locali, che si occupano di rappresentare gli interessi delle imprese del settore commerciale e dei servizi.

Pisa, 28 marzo 2026 - Fabrizio Di Sabatino e Cindy Del Tacca sono stati confermati alla guida rispettivamente di Confesercenti Pisa e Monte Pisano. Questo l’esito dell’assemblea dell’Area che si è svolta giovedì 26 marzo presso la sede dell’associazione in via Meucci ed Ospedaletto. “Il 2026 è l’anno assembleare per Confesercenti – ha spiegato il responsabile dell’associazione Daniele Benvenuti –; dopo la fase provinciale, gli appuntamenti successivi saranno il 9 giugno l’elezione del presidente regionale e ad ottobre di quello nazionale. Confesercenti Pisa e Monte Pisano è arrivata a questo appuntamento dopo un triennio ricco di soddisfazioni con un aumento costante del numero dei soci, dei servizi legati alla formazione per le imprese e di quelli alla persona attraverso il proprio patronato ed il Caf. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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